Bruno Krupp incentivou agressões enquanto grupo espancava estudante, diz denúncia do MPRJ Modelo e mais três pessoas foram presas por envolvimento na briga. Outras duas estão foragidas Rio de Janeiro|Do R7 09/06/2025 - 14h47 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TJ do Rio mantém prisão do modelo Bruno Krupp, réu por tentativa de homicídio em briga na Lagoa

A denúncia do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) apontou que o modelo Bruno Krupp incentivou as agressões contra o estudante da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) espancado por um grupo na saída de um bar na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu no último dia 22. Após um desentendimento com um homem identificado como “Rebordão”, a vítima foi cercada pelos agressores quando se encaminhava para pegar o carro no estacionamento para ir embora.

O jovem levou diversos chutes e socos na cabeça. Ele chegou a ficar desacordado.

Durante a briga, Bruno gritou para os integrantes continuarem chutando a vítima, segundo a Promotoria.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além de Bruno e Rebordão, um casal também foi preso na sexta-feira (6). Outros dois identificados estão foragidos.

A Justiça aceitou a denúncia contra os seis acusados por tentativa de homicídio.

‌



O crime de homicídio, ainda segundo a denúncia, foi cometido por motivo cruel e torpe e “não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados”, já que a vítima foi prontamente socorrida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp