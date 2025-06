Modelo Bruno Krupp volta a ser preso após ser apontado como envolvido em briga que terminou com espancamento de estudante De acordo com as investigações, ele está entre os quatro detidos pelas agressões a dois homens após um desentendimento em casa noturna Rio de Janeiro|Do R7 06/06/2025 - 18h42 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h24 ) twitter

Bruno Krupp foi preso por atropelamento que matou adolescente em 2022 Reprodução

O modelo e influenciador Bruno Krupp voltou a ser preso. Ele é apontado pela polícia como suspeito de participação em uma briga na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações da 15ª DP (Gávea), Bruno está entre as quatro pessoas envolvidas nas agressões a dois homens após um desentendimento em casa noturna.

O caso aconteceu no último dia 23. Uma das vítimas foi um estudante da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Um vídeo registrou o momento em que o rapaz foi espancado por um grupo e levou mais de 20 chutes na cabeça.

Além do modelo, foram presos dois homens e uma mulher. As ações que capturaram os suspeitos ocorreram no Rio e em São Paulo.

Segundo os agentes, os envolvidos já possuíam anotações criminais. Para a polícia, a mulher suspeita incitou o grupo a praticar as agressões.

Todos irão responder pelo crime de tentativa de homicídio. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Bruno Krupp já havia sido preso em 2022, pelo atropelamento que matou o adolescente João Gabriel, de 16 anos, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.

A defesa do modelo ainda não foi localizada pela reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

