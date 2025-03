Carreta se choca com árvore no centro do Rio de Janeiro Por volta de 8h30, o tráfego foi liberado na avenida Marechal Floriano

Rio de Janeiro|Do R7 24/03/2025 - 09h01 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share