Casal e bebê são mortos a tiros em um carro na região metropolitana do Rio Criança foi atingida na cabeça, chegou a ser socorrida a um hospital, mas não resistiu ao ferimento

Casal e bebê morreram baleados na região metropolitana do Rio

Um casal e um bebê de cerca de 1 ano morreram baleados após o carro em que estavam ter sido alvo de disparos na madrugada de domingo (17), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O homem e a mulher morreram na hora, e o bebê, baleado na cabeça, chegou a ser transferido para o Hospital Alberto Torres, também na região metropolitana, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 12ºBPM (Niterói) foram acionados para verificar um possível homicídio.

No local, a equipe se deparou com um veículo com diversas perfurações provocadas por disparo de arma de fogo e duas pessoas em óbito em seu interior.

Uma criança teria sido socorrida ao Hospital Municipal Getúlio Vargas. Posteriormente, a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Alberto Torres, em São Gonçalo.

A área foi isolada para a perícia. A DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo), investiga o caso.

