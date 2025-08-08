Casal morre após queda de parapente em Niterói (RJ) A Secretaria de Ordem Pública de Niterói determinou a suspensão das atividades nas rampas de voo do Parque da Cidade Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 08/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros precisaram do auxílio de um helicóptero na ação Reprodução/ Corpo de Bombeiros

Um casal morreu na tarde desta sexta-feira (8) ao pular de parapente no Parque da Cidade, no bairro de São Francisco, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois caíram num local de difícil acesso e um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi usado para o resgate.

Como o local é de difícil acesso, os bombeiros precisaram do auxílio de um helicóptero e tiveram que descer de rapel para chegar até as vítimas. Quando chegaram ao local, o casal já estava morto.

As vítimas, que ainda não foram identificadas, foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal de Niterói. O homem teria cerca de 30 anos e a mulher, uma jovem de aproximadamente 23 anos.

O casal abriu o parapente e pulou do alto do Parque da Cidade, sem conhecer ninguém no local, segundo disseram aos bombeiros instrutores de voo livre que estavam no alto da rampa.

‌



Depois da queda do casal, a Secretaria de Ordem Pública de Niterói determinou a suspensão das atividades nas rampas de voo do Parque da Cidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade informou que a fiscalização da atividade de voo é atribuição da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e da Aeronáutica, e que tem competência exclusivamente sobre a manutenção do parque.

‌



No local há placas orientando sobre a necessidade de contratar pilotos credenciados pelos órgãos competentes para a prática.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp