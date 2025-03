Casamento com juíza e atuação em grupo de elite: Quem era policial civil morto no Rio A Delegacia de Homicídios investiga o crime e tenta identificar os envolvidos Rio de Janeiro|Do R7 31/03/2025 - 14h51 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tula e Marquini haviam se casado em fevereiro de 2024 Reprodução/ Rede social

O policial civil João Pedro Marquini, assassinado em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, na noite de domingo (30), atuava na tropa de elite da instituição e estava casado com a juíza Tula Mello há um ano.

Em uma publicação, a Polícia Civil lamentou a morte do agente da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais). A instituição afirmou que se “despede de um herói” e que o nome de Marquini “jamais será esquecido”.

Já a juíza ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Os dois estavam casados há pouco mais de um ano. A magistrada da Vara Criminal do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio) costumava compartilhar fotos de momentos felizes do casal nas redes sociais.

Tentativa de assalto

Marquini e Tula voltavam de um compromisso em Campo Grande, na zona oeste, para buscar um automóvel, e estavam em veículos separados.

‌



Ao passar pela estrada Grota Funda, a juíza, que dirigia um veículo blindado, se deparou com um carro atravessado na pista e três criminosos armados. Ela deu ré e saiu do local.

Já o marido, que estava logo atrás, reagiu e acabou baleado. Ele foi atingido no tórax, no braço e na perna.

‌



De acordo com as investigações, os criminosos fugiram para a comunidade César Maia, em Vargem Grande.

Após o crime, a polícia fez uma operação para procurar os assassinos e encontrou um automóvel que teria sido usado pelos bandidos.

‌



A Delegacia de Homicídios investiga o caso e tenta identificar os envolvidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp