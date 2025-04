Chuvas acionam sirenes e deixam desalojados no RJ; estado está em alerta para deslizamentos Mais de 100 pessoas ficam desabrigadas após rios transbordarem em Angra dos Reis Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 05/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 05/04/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas acionam sirenes e deixam desalojados no RJ; estado está em alerta para deslizamentos Reprodução / Defesa Civil

As fortes chuvas que começaram na sexta-feira (4) e seguem neste sábado (5) provocaram transbordamento dos rios Japuíba e Caputeram em Angra dos Reis, no litoral sul fluminense.

Até o momento, as inundações deixaram 115 desalojados no município. Nas últimas 48 horas, choveu 270 milímetros (270 litros por metro quadrado) e foram registradas extravasamentos de outros rios.

Em Mambucaba, a prefeitura está usando botes para resgatar pessoas. A rodovia Rio-Santos foi parcialmente interditada. Sirenes foram acionadas em 37 bairros. Trinta pontos de apoio à população foram abertos. Não há registro de vítimas.

Segundo a Defesa Civil Estadual, está mantido alerta de risco muito alto para deslizamentos de terra e inundações em Angra dos Reis.

‌



Também há risco muito alto para ocorrência de inundações na capital: em Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; e em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea.

Além disso, há risco moderado a alto de deslizamentos e inundações em todas as regiões do estado.

‌



Segundo a Defesa Civil, a passagem de uma frente fria tem deixado o tempo instável desde ontem. A previsão continua para chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento no Rio de Janeiro.

As chuvas provocaram a interdição, na manhã deste sábado, da BR-040, em Duque de Caxias, na pista sentido Petrópolis, na região serrana, por volta das 9h30.

‌



Petrópolis acionou sirenes alertando moradores em pelo menos quatro comunidades para que deixassem suas casas e buscassem pontos de apoio. Também foram enviados avisos de SMS. Há risco de inundações em duas vias importantes da cidade.

Em Teresópolis, município vizinho, três pessoas tiveram que deixar sua casa. Foram abertos pontos de apoio e equipes da Defesa Civil estão percorrendo bairros da cidade.

Na capital, sirenes foram acionadas em três comunidades da Tijuca, na zona norte da cidade do Rio, depois das chuvas ultrapassarem 100 mm na região. Houve dois deslizamentos e um desabamento sem vítimas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp