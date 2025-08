Com a ajuda de cães, PRF apreende mais de meia tonelada de pasta base de cocaína no RJ Segundo os agentes, a droga foi encontrada em meio a uma carga de papelão transportada por um caminhão Rio de Janeiro|Do R7 04/08/2025 - 18h15 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h16 ) twitter

Apreensão ocorreu durante uma fiscalização da PRF Divulgação/PRF

Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de meia tonelada de pasta base de cocaína da PRF na rodovia rodovia Presidente Dutra (BR-116), próximo ao pedágio de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Com a ajuda de cães farejadores, a droga foi encontrada em meio a uma carga de papelão transportada em um caminhão, na tarde desta segunda-feira (4).

Segundo a PRF, o carregamento seria entregue na zona oeste do Rio de Janeiro. O motorista foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

