Com ventania e queda brusca de temperatura, Rio de Janeiro tem primeira onda de frio do inverno A máxima pode cair quase 10 °C na capital fluminense nesta terça (24). Nas regiões sul e serrana, a mínima chega a 8 °C na quarta (25) Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marinha emitiu alerta de ressaca no mar entre Paraty e Arraial do Cabo até quarta-feira (25) Tomaz Silva/Agência Brasil

A primeira onda de frio do inverno chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (24). A frente fria se aproxima acompanhada de rajadas de vento e derruba as temperaturas em todo o estado.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, depois de a capital fluminense registrar 35,3 °C na segunda (23), o termômetro deve ficar entre 24 °C e 16 °C hoje. Haverá chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.

Na quarta (25), o clima se mantém estável, com máxima de 24 °C, e mínima de 13 °C. Somente na quinta (26), as temperaturas voltam a subir.

Termômetro pode bater 8 °C nas regiões sul e serrana

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta meteorológico a partir desta terça. Nas regiões sul e serrana, a máxima não passa dos 24 °C, e a mínima chega a 8 °C na quarta.

‌



A orientação é para a população ter atenção especial com pessoas em situação de vulnerabilidade social, crianças, idosos e animais devido à previsão de frio intenso e prolongado.

A Marinha do Brasil também alertou para ressaca com ondas de até 3 metros entre Paraty, na Costa Verde, e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

‌



Para a segurança de todos durante este período de ressaca, o COR reforçou as seguintes orientações:

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp