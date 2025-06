Inverno começa nesta sexta; as manhãs serão mais geladas e as tarde quentes

O inverno no hemisfério sul está prestes a começar, com meteorologistas prevendo temperaturas mais intensas em 2025, devido ao fenômeno El Niño.

No Rio de Janeiro , as mínimas podem chegar a 16°C, subindo para 30°C durante o dia, caracterizando o típico "tira e põe casaco". Renata, de Belo Horizonte, destaca sua preferência pelo calor do Rio mesmo no inverno.

As praias continuam movimentadas, com muitos aproveitando o clima ameno para atividades ao ar livre.

