Conceição Evaristo, Marcelo Rubens Paiva, Krenak e mais: veja os destaques na reta final da Bienal do Livro O evento vai até o próximo domingo (22) e recebe grandes nomes da literatura brasileira Rio de Janeiro|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento começou na última sexta-feira (13) Divulgação/ Bienal do Livro

Na reta final, a Bienal do Livro 2025 recebe grandes nomes da literatura brasileira ao longo desta semana. Entre eles estão Conceição Evaristo, Marcelo Rubens Paiva, Ailton Krenak, Drauzio Varela e Mario Sergio Cortella.

O evento começou na última sexta-feira (13) e vai até o próximo domingo (22), no Riocentro, na Barra Olímpica, zona oeste do Rio de Janeiro.

Veja alguns destaques da programação entre esta quarta-feira (18) até o último dia:

Quarta-feira (18)

16H: Os imortais da ABL (Academia Brasileira de Letras) Ana Maria Machado, Rosiska Darcy e Godofredo de Oliveira Neto falam sobre o Rio de Janeiro que trazem no coração: vivências, uma época, um bairro ou um acontecimento que os tenham sensibilizado para sempre. O encontro será no auditório Ziraldo.

‌



Quinta-feira (19)

14H: A escritora, pesquisadora e professora Conceição Evaristo participa de uma roda de conversa com a escritora cubana Teresa Cárdenas e com a editora e escritora sul-africana Zukiswa Wanner. O encontro ocorre no palco Café Literário Pólen e aborda a literatura, memória e resistência.

Sexta-feira (20)

12h: As autoras Ana Maria Machado, Dacia Maraini, Rosiska Darcy e Heloisa Seixas conversam sobre o ofício de escrever, o poder da narrativa e a literatura como força criadora, política e transformadora. O bate-papo será no Café Literário Pólen.

‌



Sábado (21)

14H: Ailton Krenak e Drauzio Varella compartilham a sabedoria e o interesse pelo senso de humanidade. A roda de conversa acontece no Café Literário Pólen.

17H: O professor, escritor e filósofo Mario Sergio Cortella apresenta ideias sobre temas que atravessam sua obra, como ética, educação, propósito, e os desafios do tempo presente. A palestra será realizada no palco Apoteose Shell.

‌



Domingo (22)

12H: O escritor Marcelo Rubens Paiva recebe os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, vencedores do Festival de Veneza com o filme “Ainda Estou Aqui”. Eles conversam sobre a adaptação do texto para a tela e as escolhas narrativas e criativas que resultaram no longa-metragem. O bate-papo será no Café Literário Pólen.

Serviço:

Horários:

18 de junho (quarta-feira): 9h às 21h

19 de junho (quinta-feira): 10h às 22h

20 de junho (sexta-feira): 9h às 22h

21 de junho (sábado): 10h às 22h

22 de junho (domingo): 10h às 22h

Local: Riocentro — avenida Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica.

Ingressos: Os ingressos custam R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). A venda está disponível na bilheteria ou no site oficial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp