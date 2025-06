Bienal do Rio 2025: com roda-gigante, labirinto e escape room, evento começa hoje em clima de parque de diversões Cerca de 600 mil pessoas são esperadas entre os dias 13 e 22 de junho, segundo os organizadores Rio de Janeiro|Do R7 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Roda-gigante é uma das atrações do parque de diversões literário Divulgação/ Bienal do Rio

A Bienal do Rio 2025 começa nesta sexta-feira (13), no Riocentro, na zona oeste da cidade. Além de grandes autores, o evento desta vez traz um parque de diversões literário para o público. Cerca de 600 mil pessoas são esperadas até o dia 22 de junho.

Segundo os organizadores, a Bienal terá uma programação com 40 painéis e mais de 70 horas de conteúdo. Nomes como Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior, Jeferson Tenório, Marcelo Rubens Paiva e Roseana Murray estão confirmados.

Bienal do Livro Rio vai até o dia 22 de junho Divulgação/ Bienal do Rio

Nesta edição, os visitantes ainda terão experiências imersivas em narrativas que ganham vida. Entre as atrações estão roda-gigante com cabines temáticas, labirinto de histórias e escape room em cenários literários.

O Rio, que ostenta o título de Capital Mundial do Livro concedido pela Unesco, montou um esquema especial de trânsito e transportes para o público chegar ao evento.

Serviço

Horários:

13 de junho (sexta-feira): 9h às 22h

14 de junho (sábado): 10h às 22h

15 de junho (domingo): 10h às 22h

16 de junho (segunda-feira): 9h às 21h

17 de junho (terça-feira): 9h às 21h

18 de junho (quarta-feira): 9h às 21h

19 de junho (quinta-feira): 10h às 22h

20 de junho (sexta-feira): 9h às 22h

21 de junho (sábado): 10h às 22h

22 de junho (domingo): 10h às 22h

Local: Riocentro — avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca

Ingressos: Os ingressos custam R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). A venda está disponível na bilheteria ou no site oficial.

Para brincar na roda-gigante, o ticket custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) por pessoa.

