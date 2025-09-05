‘Coronel’: saiba quem é o chefe do tráfico procurado pelo assassinato brutal de jovem que se recusou a sair com ele Aos 42 anos, Bruno da Silva Loureiro possui anotações criminais por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e lesão corporal Rio de Janeiro|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Coronel possui ao menos 12 mandados de prisão em aberto Reprodução/Record Rio

A Polícia Civil fez buscas durante operação nessa quinta-feira (4) para capturar o traficante Bruno da Silva Loureiro, o “Coronel”, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. O criminoso é apontado pelos investigadores como o responsável pelo assassinato brutal de uma jovem que se recusou a sair com ele após um baile funk.

Segundo a polícia, Coronel é uma das lideranças da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e chefe do tráfico de drogas na favela do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte.

Considerado um narcoterrorista pela Polícia Civil, o criminoso de 42 anos possui anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal.

Contra ele também há, ao menos, 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio desde 2018.

Estupro e assassinato

Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi morta na saída de um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, em 17 de agosto deste ano. Segundo moradores, Bruno exigiu que a jovem o acompanhasse.

O corpo da jovem foi deixado na porta de casa, na comunidade da Vila Aliança, com marcas de agressão e o rosto desfigurado. Exames do IML (Instituto Médico-legal) apontaram que ela também sofreu abuso sexual.

Segundo familiares, Sther teve um relacionamento com Bruno no passado, no entanto, recentemente, não estava mais envolvida com o criminoso. Eles ainda afirmaram que a jovem atravessava um novo momento de vida.

