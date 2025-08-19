Jovem torturada em baile e deixada morta na porta de casa, no Rio, estava realizando sonhos, diz família Segundo testemunhas, Sther Barroso, de 22 anos, se negou a sair com traficante com quem teria tido um relacionamento no passado Rio de Janeiro|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

Sther tinha 22 anos RECORD

Um crime brutal que interrompeu sonhos. Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi torturada e abandonada sem vida na porta de casa na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, no fim de semana. A polícia investiga o assassinato.

Familiares disseram à RECORD que Sther estava em um momento um novo momento de vida. Ela se preparava para se mudar de apartamento e tirar a carteira de habilitação.

Um parente da vítima, que preferiu não se identificar, contou que a jovem foi ao baile na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na mesma região, no sábado (16), para se divertir.

Na saída, ela se recusou a sair com um traficante e foi brutalmente atacada. “Ele a levou para um local com os seguranças dele e fez isso. Bateu nela até a morte.”

‌



O homem seria o criminoso conhecido como “Coronel”, com quem a jovem teria tido um relacionamento no passado. Ele é apontado como chefe da comunidade do Muquiço, em Deodoro.

A Delegacia de Homicídios da Capital abriu uma investigação sobre o caso. A polícia disse trabalhar para identificar a autoria e as circunstâncias do crime.

