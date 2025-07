Corpo abandonado em carro e flagrante de suspeito com luvas: o que se sabe sobre a morte de PM do Batalhão de Choque O sargento Gabriel Guimarães Sá Izau foi encontrado sem vida com marcas de tiros em Caxias Rio de Janeiro|Do R7 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

O sargento Gabriel tinha 41 anos RECORD

A polícia investiga a morte do policial militar do Batalhão de Choque Gabriel Guimarães Sá Izaú no Rio de Janeiro. O corpo do sargento foi encontrado com marcas de tiros no banco traseiro de um carro em Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda (21).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo onde estava a vítima foi abandonado por um suspeito que usava boné e luvas, provavelmente para proteger as digitais.

O vídeo foi registrado na tarde de domingo (20). A imagem mostrou que, após desembarcar do automóvel, o homem, que o tempo todo estava de cabeça baixa, fugiu em outro automóvel que dava cobertura.

O caso é analisado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Os agentes fizeram uma perícia no local e tentam identificar o suspeito envolvido no crime.

De acordo com informações apuradas pela RECORD, nenhuma hipótese está descartada pela polícia. Uma das informações apuradas é se Gabriel seria a pessoa que envolveu em uma troca de tiros com bandidos no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, no domingo, que terminou com a morte de um barbeiro.

O sargento tinha 41 anos e estava há duas décadas na corporação. Atualmente, ele estaria afastado das atividades por licença médica.

