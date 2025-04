Corpo de policial da Core morto em tentativa de assalto será enterrado nesta terça (1º) Nas redes sociais, a Coordenadoria de Recursos Especiais afirmou que o agente era dedicado e buscava ‘incessantemente o aprimoramento’ Rio de Janeiro|Do R7 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agente foi morto durante tentativa de assalto Reprodução/@core_oficial

O corpo do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) João Pedro Marquini Santana, de 38 anos, vai ser enterrado nesta terça-feira (1º) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O velório começa às 7h, e o sepultamento está previsto para as 12h.

O agente foi morto durante uma tentativa de assalto na noite do último domingo (30). Ele e a esposa, a juíza Tula Mello, tinham ido buscar um carro em Campo Grande e voltavam para casa em veículos separados.

Ao passar pela região da Grota Funda, a mulher se deparou com um automóvel atravessado na pista, deu ré e saiu do local. O marido vinha logo atrás, reagiu e acabou atingido por tiros no tórax, no braço e na perna.

Tula e Marquini haviam se casado em fevereiro de 2024 Reprodução/ Rede social

De acordo com as investigações, os criminosos fugiram para a comunidade do César Maia, em Vargem Pequena. Após o crime, a polícia fez uma operação e encontrou o veículo que teria sido usado pelos bandidos.

‌



Em uma publicação nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (31), a Core lamentou a morte do agente e afirmou que Marquini buscava “incessantemente o aprimoramento”.

O policial era formado nos cursos de Táticas Especiais e Operações Aéreas da coordenadoria, e representou a instituição no curso da Swat da polícia de Miami, nos EUA.

‌



“João Pedro Marquini Santana deixa um legado de coragem, dedicação e lealdade na Coordenadoria de Recursos Especiais. Respeitado e admirado por seus irmãos, tornou-se uma referência nas operações especiais”, ressaltou o comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp