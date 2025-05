Da capital ao interior, RJ tem mais de 1.600 oportunidades de trabalho nesta semana No município do Rio de Janeiro, há 120 vagas de operador de loja e 50 para vigilantes na zona sul Rio de Janeiro|Do R7 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

Maioria das vagas está na região metropolitana do Rio Marcelo Camargo/Agência Brasil]

O estado do Rio de Janeiro tem mais de 1.600 oportunidades de trabalho nesta semana. São cerca de 900 vagas de emprego com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, segundo a Secretaria de Trabalho e Renda. Outras 700 estão relacionadas a oportunidade de estágio e jovem aprendiz.

Região Metropolitana: área onde estão concentradas 59,8% das vagas. Há 557 oportunidades, sendo 307 exclusivas para pessoas com deficiência;

Médio Paraíba: são nove vagas com salário médio de R$ 3.030 e exigência do Ensino Fundamental completo;

Região Serrana: o município de Teresópolis captou 143 vagas — entre elas estão auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, balconista e copeiro.

Para se candidatar, é necessário ir a uma unidade do Sine (Sistema Nacional de Emprego) com documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Os endereços e as informações sobre as vagas estão reunidos no painel interativo da Secretaria de Trabalho e Renda.

Já as oportunidades de jovem aprendiz e estágio podem ser consultadas por meio da Fundação Mudes.

Vagas de trabalho na cidade do Rio

Na capital fluminense, a SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Renda) divulgou mais de 1.631 postos de trabalho, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. Entre os destaques estão 120 vagas como operador de loja.

Somente na zona sul, há 50 vagas para vigilantes em Copacabana e Ipanema com salário de R$ 1.729. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência. Veja a lista completa de vagas disponibilizadas pela prefeitura.

