Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no Rio no feriado desta quinta (1º) Serviços, unidades de saúde e transportes terão o funcionamento alterado Rio de Janeiro|Do R7 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidade terá rotina alterada no feriado desta quinta-feira (1º) Tomaz Silva/Agência Brasil

No Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), serviços e transportes terão o funcionamento alterado na cidade do Rio de Janeiro.

Metrô, trens, agências bancárias, unidades de saúde, shoppings e supermercados divulgaram o esquema especial neste feriado.

Veja a seguir o que abre e o que fecha:

Metrô

A concessionária Metrô Rio informou que a operação do serviço ocorrerá das 7h às 23h. A transferência entre linhas 1 e 2 será realizada no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro.

‌



Trens

Segundo a SuperVia, os tens vão circular com a grade de domingos e feriados. Os horários das viagens podem ser consultados no site da empresa.

Belford Roxo e Saracuruna: Trens destes ramais irão circular até a estação Maracanã.

‌



Clientes interessados em seguir sentido centro, deverão realizar transferência para trens dos ramais Japeri ou Santa Cruz sentido Central.

Clientes no terminal interessados nos ramais Belford Roxo ou Saracuruna, deverão embarcar nos trens sentido Japeri ou Santa Cruz e realizar a transferência na estação Maracanã.

‌



Unidades de saúde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades 24 horas, como UPAs, hospitais, CERs (centros de emergência regional) e CAPs (centros de atenção psicossocial) tipo III – vão funcionar ininterruptamente.

O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, funcionará normalmente das 8h às 22h. Já a unidade em Campo Grande vai acompanhar o horário do centro comercial.

As clínicas da família, centros municipais de saúde, centros de atenção psicossocial, policlínicas, centros municipais de reabilitação e o Super Centro Carioca de Saúde não funcionarão no dia do feriado.

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), as agências bancárias estão fechadas para atendimento ao público. Além disso, as compensações bancárias não serão efetivadas no feriado, incluindo a TED. Já o Pix, que funciona 24 horas, poderá ser feito normalmente.

As cobranças com vencimento para o dia 1º podem ser pagas na sexta-feira (2), quando também será retomado o atendimento nas agências.

Supermercados

Mundial: Lojas abertas de 7h às 21h;

Guanabara: Lojas abertas de 7h às 22h;

Assaí: Lojas abertas de 7h às 22h;

Dom Atacadista: Lojas abertas de 7h às 20h.

Shoppings

Os principais shoppings da cidade comunicaram que vão funcionar em horário especial.

Shopping Tijuca — Lojas e quiosques: 13h às 21h; restaurantes: 12h às 21h.

Norte Shopping — Lojas e quiosques: 13h às 21h; restaurantes: 11h às 22h; Taste Lab: 11h às 23h.

Fashion Mall — Lojas e quiosques: 14h às 20h; restaurantes: 12h até o último cliente.

Shopping Metropolitano: Lojas e quiosques: 13h às 21h; restaurantes: 12h às 22h.

West Shopping: Lojas e quiosques: 13h às 21h; restaurantes: 12h às 22h.

Jardim Guadalupe — Lojas e quiosques: 13h às 21h; restaurante: 12h às 21h; Supermercado RedEconomia: 7h30 às 21h. Academia, Detran, Sine, Lotérica, CRAS e Laboratório Bronstein estarão fechados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp