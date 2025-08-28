Disque Denúncia pede informações para identificar assassinos de líder comunitário no Antares Marcos Torres Leite, o “Marquinhos do Antares”, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta enquanto acompanhava o início de obras na comunidade Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h17 ) twitter

Marquinhos do Antares foi atacado por dois homens em uma moto Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz nesta quinta-feira (28) para pedir informações que ajudem a identificar os envolvidos no assassinato de um líder comunitário na favela do Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Marcos Torres Leite, o “Marquinhos do Antares”, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, na tarde da última quarta-feira (27), enquanto acompanhava o início de obras na comunidade. Ele era ex-presidente da associação de moradores local.

De acordo com testemunhas, a vítima foi atacada com, ao menos, oito disparos. Marquinhos chegou a ser levado para o Hospital Pedro II, que fica na região, mas morreu antes de chegar à unidade.

O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Agentes fazem diligências para identificar os autores e entender a motivação do crime.

‌



As denúncias podem ser encaminhadas em anonimato ao Disque Denúncia por meio do WhatsApp, aplicativo e da central de atendimento. Veja:

Central de atendimento/Call center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

‌



WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

