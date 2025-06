Duas vítimas morrem após explosão em fábrica de álcool em Caxias (RJ) Homens chegaram a ser socorridos e levados em estado grave para o Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiram Rio de Janeiro|Do R7 29/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 29/06/2025 - 12h56 ) twitter

Bombeiros de sete quartéis combateram as chamas na fábrica de álcool RECORD

Dois homens morreram após uma explosão em uma fábrica de álcool em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no sábado (28).

As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas em estado grave para o Hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região, mas não resistiram.

Segundo informações da prefeitura, Jeferson da Silva de Andrade, 29 anos, que sofreu uma perfuração causada por um vergalhão, chegou sem vida após uma parada cardiorrespiratória.

A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou que Thiago Soares de Oliveira, de 42 anos, deu entrada na unidade, por volta de 13h12, já em parada cardiorrespiratória.

‌



Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). Uma ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).

A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para elucidar as causas do incêndio.

‌



O acidente aconteceu em uma fábrica localizada na avenida Calombé, no bairro Figueira. Bombeiros de sete quartéis foram acionados para combater as chamas.

