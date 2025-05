Em interrogatório, influenciador diz que atropelamento que matou recém-casado foi um acidente Processo entrou na fase de alegações finais, e juíza deve decidir se leva o caso a júri popular Rio de Janeiro|Do R7 28/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h35 ) twitter

Vitor Belarmino foi ouvido pela Justiça após se entregar RECORD

O influenciador Vitor Belarmino, preso pelo atropelamento que matou um homem recém-casado, no Rio de Janeiro, prestou depoimento à Justiça, por cerca de uma hora, nesta quarta-feira (28).

A imprensa não pôde acompanhar o interrogatório. Segundo o advogado Gabriel Habib, o cliente respondeu a todas as perguntas da juíza, do Ministério Público e da defesa:

“Vitor deu a versão dele para os fatos. Falou o que foi um acidente. Ele não teve visualização do casal atravessando a rua. Quando viu, já estava muito em cima. Ele freou, jogou para esquerda, mas não conseguiu desviar. Infelizmente”.

Ainda de acordo com a defesa, ele confirmou que não havia bebido antes de dirigir e que não se lembra da velocidade em que estava quando o veículo atingiu a vítima.

‌



Agora, o processo entra na fase de alegações finais. Em seguida, a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital, decide se leva o caso a júri popular.

Vitor foi ouvido após ser entregou à polícia no dia 19 de maio. O influenciador é réu pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga pelo atropelamento de Fabio Toshiro Kikuta, no Recreio dos Bandeirantes, em julho do ano passado.

