Após ficar foragido por 10 meses, influenciador Vitor Belarmino depõe nesta quarta; relembre o caso Vitor Vieira Belarmino é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fabio Toshiro Kikuta Rio de Janeiro|Do R7 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

Vitor Belarmino se entregou após 10 meses foragido RECORD

O influenciador Vitor Vieira Belarmino será interrogado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (28). A audiência está marcada para as 13h, no TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio), no centro, e será realizada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital.

Inicialmente, o réu seria julgado à revelia, no entanto, o caso foi reconsiderado após Belarmino se entregar à Polícia Civil no dia 19 de maio. Ao todo, ele ficou foragido por dez meses.

Atropelamento após casamento

Vítima e a esposa saíam do hotel onde estavam hospedados no momento do acidente Reprodução/Record Rio

Vitor é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fabio Toshiro Kikuta, em julho do ano passado, na avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes.

Câmeras de segurança registraram a ação. No momento do acidente, a vítima atravessava a via junto da esposa depois de deixar as malas do próprio casamento em um hotel.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Toshiro foi enterrado dois dias depois, no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte carioca.

Carro apreendido

O carro do influenciador, um BMW, foi apreendido no dia seguinte. Contra Vitor foi expedido um mandado de prisão por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz para pedir informações sobre o paradeiro do suspeito.

De acordo com as investigações da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), o motorista estava acompanhado de cinco mulheres. A perícia encontrou vestígios de vinho no interior do automóvel, além de uma taça quebrada.

Réu por homicídio

Em setembro, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio e tornou o influenciador réu pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga. De acordo com a acusação, ele trafegava em velocidade muito superior à permitida na via.

O julgamento de Vitor começou em 11 de abril deste ano, com a oitiva de oito testemunhas — entre elas a viúva do fisioterapeuta. A defesa do réu chegou a solicitar que ele participasse por videoconferência, no entanto, o pedido foi negado.

Na segunda audiência, a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis ouviu os relatos das jovens que estavam a bordo do carro. Elas também foram denunciadas pelo Ministério Público por omissão de socorro.

Às vésperas do julgamento, Belarmino falou pela primeira vez sobre o acidente em entrevista à RECORD. Ao tentar se justificar, ele disse que fugiu do local por ter entrado em desespero. O influenciador também negou que tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Segundo a defesa, ele não se entregou à época por entender não ser o responsável pela morte de Fábio.

