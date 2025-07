Ex-mulher do traficante Nem faz apelo para não ser levada para a cadeia após dar à luz: ‘Minha filha é especial’ Apontada como “xerifa da Rocinha”, Danúbia Rangel postou vídeo nas redes sociais após se presa em maternidade Rio de Janeiro|Do R7 07/07/2025 - 15h07 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h34 ) twitter

Danúbia foi presa ao se internar em maternidade Reprodução/ Instagram

Apontada como “xerifa da Rocinha”, Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nem, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (7), para fazer um apelo para não ser levada para a cadeia.

Danúbia foi presa pela polícia, no sábado (5), após se internar em uma maternidade na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para dar à luz.

Em um vídeo, ela alegou inocência e falou que está “seguindo um caminho diferente do passado”.

Segundo Danúbia, o mandado de prisão decretado pela Justiça é referente a um processo antigo, de 2016, no qual já foi condenada e presa.

“Tem dois dias que ganhei neném. Não estou tendo paz desde que esse processo está rolando. Mas, agora, está pior. Agora vou ter que voltar para a cadeia, e vou ter que voltar com a minha filha. É uma filha que é especial. Ela tem síndrome [de Down]. Isso está pesando muito para mim. Na minha gravidez, em nenhum momento, acusou nada. Ela está bem. Está aqui comigo. E a gente vai ter que voltar para dentro de um cadeia, sendo que preciso fazer exames nela”.

