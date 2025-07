Ex-porta-voz da PM, tenente coronel Ivan Blaz vira réu por invasão a prédio no Flamengo Ação tinha objetivo de prender o traficante “Peixão”, que estaria no local, segundo denúncia anônima Rio de Janeiro|Do R7 04/07/2025 - 09h06 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h11 ) twitter

Ex-porta-voz da PM Ivan Blaz vira réu por invasão a prédio no Flamengo Reprodução / Record Rio

O ex-comandante da Polícia Militar, o tenente coronel Ivan Blaz, foi tornado réu, acusado de violação de domicílio e constrangimento ilegal, após invadir um prédio, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, no início do ano.

Em janeiro, Blaz afirmou realizar uma operação para capturar o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, que estaria no local, segundo denúncia anônima.

Durante a ação, ele e outra policial, que estava armada, renderam o porteiro, colocando o rosto do homem no chão.

O Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e impôs medidas cautelares, incluindo a suspensão do porte de arma e a proibição de contato com as vítimas.

