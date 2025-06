Fábrica de salgados flagrada com moscas e baratas funcionava mesmo interditada Segundo a polícia, o local voltou a produzir sem autorização, após uma fiscalização da Vigilância Sanitária no ano passado Rio de Janeiro|Do R7 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

Baratas foram encontradas na fábrica de salgados RECORD

A fábrica clandestina de salgados fechada pela polícia no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4), mantinha a produção mesmo interditada.

Segundo a polícia, o local já havia sido alvo de uma fiscalização da Vigilância Sanitária, em novembro de 2024, e voltou a funcionar sem autorização.

Durante a ação da Decon (Delegacia do Consumidor) e da 32ª DP (Taquara), policiais civis flagraram baratas e moscas na área de preparação dos alimentos.

De acordo com as investigações, a fábrica produzia salgados árabes que eram vendidos em barracas de rua em bairros das zonas norte, sul e oeste.

Um grupo de oito sírios foi encontrado trabalhando no local. Eles são suspeitos de serem os donos do espaço.

Seis das 11 pessoas conduzidas para a delegacia foram autuadas por crimes contra as relações de consumo.

