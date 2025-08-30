Flagrado dormindo no sofá e com celular roubado: veja detalhes da prisão de ex-motorista de socialite em mansão no Rio Após dez meses foragido, José Marcos Chaves Ribeiro, de 54 anos, foi encontrado em uma propriedade da bilionária Rio de Janeiro|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

José Marcos era procurado por crimes como cárcere privado e tentativa de feminicídio RECORD

Foragido há dez meses, o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves foi preso em um local improvável. Ele foi flagrado “dormindo no sofá” de uma das propriedades da bilionária em São Conrado, na zona sul do Rio, segundo a polícia.

Policiais militares chegaram até o local após um vizinho perceber uma movimentação estranha na residência. O local abriga uma mansão e quatro casas. José Marcos Chaves Ribeiro, de 54 anos, estava no interior de um desses imóveis menores.

Segundo o delegado Angelo Lages, a testemunha se deparou com José Marcos e acionou a polícia. O acusado foi levado para a delegacia e permaneceu em silêncio.

‌



O endereço é mesmo onde o homem foi procurado durante uma operação que tentou capturá-lo, no ano passado, após a Justiça expedir um mandado de prisão contra ele.

Ainda de acordo com as investigações, antes de ser encontrado, o ex-motorista da socialite passou uma temporada na comunidade da Rocinha, também na zona sul, e fugiu para Minas Gerais, onde nasceu.

‌



“Chamou a atenção que ele estava na posse de um celular [no momento da prisão]. Ao verificar a procedência desse celular, a gente percebeu que é um aparelho roubado. Então, ele vinha utilizando esse celular roubado, que provavelmente está com o chip de uma terceira pessoa, para se comunicar sem ser localizado pela polícia”, disse o delegado.

Regina de Lemos Gonçalves teria sido mantida isolada por ex-motorista RECORD

Para a polícia, José Marcos estava recebendo ajuda para se esconder. " A gente está recebendo informações de que pessoas naquela localidade estavam fornecendo ajuda para que ele se mantivesse foragido da Justiça. Inclusive, sabemos de uma pessoa que estava levando comida para ele. Isso será objeto de investigação da polícia", afirmou Lages.

‌



O ex-motorista da socialite era procurado por crimes como tentativa de feminicídio e cárcere privado. Ele foi acusado pela família de Regina Lemos Gonçalves de manter a idosa isolada dentro do próprio apartamento, em Copacabana, sem contato com amigos e parentes, durante 10 anos.

Regina Lemos Gonçalves, de 89 anos, é viúva e herdeira do fundador de uma famosa marca de baralho. Atualmente, ela não frequenta a mansão em São Conrado. Ela vive no famoso edifício Chopin, vizinho ao Copacabana Palace.

