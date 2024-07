Flamengo arremata terreno do Gasômetro, no Rio, por R$138,2 milhões Leilão foi realizado no auditório da prefeitura; apenas o clube apresentou proposta

Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2024 - 16h02 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌