Frente fria derruba temperaturas no Rio e pode provocar chuva ‘excepcional’ no fim de semana

Rio tem previsão de chuva volumosa no fim de semana Fernando Frazão/ Agência Brasil

A chegada de uma frente fria vai derrubar as temperaturas e provocar chuvas volumosas no Rio de Janeiro, no fim de semana, de acordo com a previsão da Climatempo.

Entre sexta-feira (4) e domingo (6), a meteorologia prevê acumulados que podem ultrapassar a média esperada para o mês de abril.

De acordo com informações da RECORD, o volume pode passar 79,3 milímetros no sábado (5), o que vem sendo chamado de “chuva excepcional”.

O mar também deve ficar agitado, e as ondas podem passar de 3 metros de altura.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Já nesta quinta-feira (3) pode chover em diversos pontos do estado. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há riscos de deslizamentos e alagamentos em Volta Redonda, no sul fluminense, em Petrópolis, na região serrana, e na capital.

A Defesa Civil informou, por meio de nota, que acompanha 24 horas por dia as condições climáticas e os níveis pluviométricos em todo o território para emitir alertas.

‌



“É importante que a população fique atenta aos alertas e siga as orientações das autoridades. A tecnologia é uma aliada fundamental na prevenção de tragédias e cada cidadão pode contribuir ao repassar as informações recebidas para amigos e familiares. A prevenção é sempre a melhor defesa”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.

Previsão do tempo para os próximos dias na capital:

‌



Quinta (3): pancadas de chuva partir do final da tarde. Máx.: 38 °C - Mín.: 22 °C;

Sexta (4): chuva moderada a forte isolada a qualquer momento. Máx.: 30 °C - Mín.: 21 °C;

Sábado (5): chuva moderada a forte ao longo do período. Máx.: 25 °C - Mín.: 18 °C;

Domingo (6): chuva fraca a moderada ao longo do período. Máx.: 25 °C - Mín.: 17 °C.

Fonte: Sistema Alerta Rio

