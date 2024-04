RJ: Governador Cláudio Castro demite tenente envolvido no assassinato da juíza Patrícia Acioli A magistrada foi morta com 21 tiros em agosto de 2011, durante uma emboscada; ela havia decretado a prisão de mais de 60 PMs

Alto contraste

A+

A-

Juíza Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros em 2011 Juíza Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros em 2011 (Record Rio )

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, demitiu o tenente da Polícia Militar Daniel Santos Benitez Lopez, envolvido no assassinato da juíza Patrícia Acioli. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15).

​Patrícia Acioli foi assassinada por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), na região metropolitana do estado, quando chegava em casa, no bairro de Piratininga, em Niterói.

A magistrada foi morta com 21 tiros em agosto de 2011, durante uma emboscada. Patrícia Acioli era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e, como juíza, determinou a prisão de mais de 60 PMs.

Ao todo, 11 agentes foram condenados pela morte da magistrada, entre eles, o então comandante do Batalhão de São Gonçalo, o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, e o tenente Daniel Santos Benitez Lopez, apontados como mentores do crime.

Eles receberam uma pena de 36 anos de prisão em regime fechado.