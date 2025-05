Governo do RJ publica recomendações para banhistas após aparição de tubarões Ao menos dois flagrantes foram feitos no mês de maio no mar da Barra da Tijuca e na baía de Ilha Grande Rio de Janeiro|Do R7 26/05/2025 - 16h13 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h13 ) twitter

Tubarão-martelo foi avistado na praia Grande, em Arraial do Cabo, no início do mês Reprodução/Record

Não usar roupas coloridas, se atentar à sinalização e evitar nadar ao amanhecer e entardecer fazem parte de uma série de recomendações publicadas pelo governo do Rio de Janeiro após a aparição de tubarões no litoral fluminense nas últimas semanas. (Veja abaixo todas as orientações).

No último dia 18, surfistas que participavam de uma aula filmaram o animal no mar da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Instrutores avistaram a barbatana e orientaram que os alunos saíssem da água.

Cerca de uma semana antes, outro flagrante viralizou nas redes sociais. Pesquisadores registraram a aparição de dezenas de tubarões-galha-preta na baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado.

Uma fêmea da mesma espécie foi resgatada no canal da Barra da Tijuca, no fim de abril. Ela estava debilitada e morreu. À época, o biólogo Augusto Machado explicou à RECORD que o surgimento de tubarões em águas fluminenses pode indicar a boa saúde dos oceanos.

‌



Já em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um tubarão-martelo ficou encalhado nas areias da praia Grande, no dia 4 maio. Frequentadores ajudaram o animal a retornar para a água.

