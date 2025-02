Granada é encontrada na linha férrea em Vigário Geral, na zona norte do Rio Na tarde desta quarta (12), a região foi palco de um intenso tiroteio entre policiais e traficantes do Complexo de Israel Rio de Janeiro|Do R7 13/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h14 ) twitter

Região foi palco de tiroteio entre traficantes e policiais nesta quarta (12) Reprodução/Record Rio

Funcionários da SuperVia encontraram uma granada na linha férrea na manhã desta quinta-feira (13), nas proximidades da estação de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro. Devido à ocorrência, passageiros do ramal Gramacho precisaram trocar de composição na estação da Penha para seguir viagem.

De acordo com concessionária, a polícia foi acionada e, por volta das 11h57, retirou o objeto da via. No início da tarde, a circulação do sistema ferroviário se encontrava normalizada.

Na tarde desta quarta (12), a região foi palco de um intenso tiroteio entre policiais e traficantes do Complexo de Israel. De acordo com relatos enviados ao R7, bandidos ordenaram que a estação de Vigário Geral fosse esvaziada durante a ação. Inclusive, a passarela de acesso foi interditada com pneus em chamas.

A localidade é dominada pelo TCP (Terceiro Comando Puro) e chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”. O criminoso está entre os mais procurados do estado.