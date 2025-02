Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping na zona oeste do Rio Anderson da Cunha foi abordado quando aguardava a esposa devolver um carro alugado. Polícia investiga a relação do caso com a disputa entre tráfico e milícia Rio de Janeiro|Do R7, com informações de Rael Policarpo 10/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcas de tiros ficaram no capô e no para-brisa do veículo conduzido por Anderson Reprodução/Record Rio

Um homem foi morto a tiros no estacionamento do shopping Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (10). Anderson da Cunha Figueiredo foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas já chegou sem vida.

De acordo com informações da RECORD, a vítima já estava sendo seguida. Anderson teria sido abordado por dois criminosos quando aguardava a esposa devolver um carro alugado.

Os criminosos fizeram ao menos seis disparos contra a vítima. As marcas de tiros ficaram no para-brisa e no capô do veículo conduzido por ele.

A brigada do shopping acionou a polícia. Policiais militares da Operação Segurança Presente de Bangu estiveram no local.

‌



O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios. A polícia apura se Anderson tem envolvimento com a disputa entre tráfico e milícia na região. Ele já havia sido preso em 2018 por envolvimento com o grupo do criminoso Ecko, morto em 2021.