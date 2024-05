Instituições no RJ recebem doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul Câmara Municipal do Rio, Correios, PRF e MetrôRio instalaram pontos de coleta em diferentes regiões do território fluminense

Alto contraste

A+

A-

MetrôRio recebe doações para vítimas atingidas pelas chuvas no RS (Divulgação/ MetrôRio)

No Rio de Janeiro, instituições abriram as portas para arrecadar doações da população que serão enviadas às vítimas da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

A Câmara Municipal do Rio, os Correios, a Polícia Rodoviária Federal e MetrôRio instalaram pontos de coleta em diferentes regiões do território fluminense para receber os donativos.

Entre os itens de maior necessidade estão alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene e ração para pets.

Veja abaixo onde doar:

Publicidade

Câmara Municipal do Rio

A sede da Câmara de Vereadores do Rio recebe donativos desde a última terça-feira (7). Segundo a Casa Legislativa, são priorizadas as doações de alimentos não perecíveis, água mineral, itens de higiene e limpeza, além de ração para animais. Os itens podem ser entregues na praça Floriano, sem Número, na Cinelândia, das 9h às 19h.

Correios

As agências dos Correios do Rio de Janeiro também recebem água potável, alimentos da cesta básica, materiais de higiene pessoal e limpeza seco, além de roupas de cama e banho e ração para animais. Para facilitar a triagem das doações, é importante que os itens estejam identificados. Veja os endereços das agências no site da empresa.

Publicidade

PRF

A Polícia Rodoviária Federal recebe mantimentos nas seguintes UOPs (Unidades Operacionais) do estado:

- Petrópolis (Região Serrana): Rodovia Washington Luís - Quitandinha;

Publicidade

- Teresópolis (Região Serrana): Rodovia Santos Dumont - Fischer;

- Duque de Caxias (Baixada Fluminense): Rodovia Washington Luis - Jardim Primavera;

- Japeri (Baixada Fluminense): Rodovia Raphael de Almeida Magalhães - Arco Metropolitano;

- São Gonçalo (região metropolitana): BR-101 - Km 308;

- Rio Bonito (região metropolitana): Rodovia Governador Mário Covas - Parque Indiano;

- Itaguaí (região metropolitana): Rodovia Rio Santos, 1232 - Vila Ibirapitanga;

- Angra dos Reis (Costa Verde): Rua Irmã Irene, 50 - Camorim;

- Barra do Piraí (sul Fluminense): bairro Belvedere

- Três Rios: (Centro-Sul Fluminense): bairro Moura Brasil;

- Pavuna (zona norte da capital): Rodovia Presidente Dutra, km 163;

- Resende (Sudoeste fluminense): Bairro Paraíso;

- Barra Mansa (Sul Fluminense): Rodovia Presidente Dutra - Floriano;

- Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense): Rua Doutor Silvio Bastos Tavares, 59 - Parque Leopoldina

MetrôRio

Em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), a concessionária vai disponibilizar, a partir desta quinta-feira (9), pontos de coletas em cinco estações: Saens Peña/Tijuca, Central do Brasil, Carioca/Centro, Largo do Machado e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

As doações podem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 5 à meia-noite; e aos domingos e feriados, das 7h às 23h. Segundo a empresa, todo o material arrecadado será recolhido e distribuído pela Cufa.