Cuidados especiais com os cabelos pós-verão Cabeleireira dá dicas para manter madeixas saudáveis Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o fim da estação mais quente do ano, os cabelos pedem uma atenção especial, após o excesso de exposição ao sol, água do mar e do cloro das piscinas.

Confira dicas para manter os fios saudáveis nesse período com a cabeleireira Noélia Alves.