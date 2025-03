Filhos de famosos repetem os feitos da família Inspirados no legado dos pais, filhos buscam trilhar os próprios caminhos Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h28 ) twitter

O ditado ‘filho de peixe, peixinho é’ ganha vida com histórias de filhos de famosos que seguem os passos dos pais. Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, já é um sambista premiado, enfrentando desafios e expectativas.

Enzo Rabello, filho do cantor sertanejo Bruno, acumula milhões de seguidores e visualizações com seu talento musical. Ciro, filho de Lionel Messi, e Liam, filho do ginasta Arthur Zanetti, mostram habilidades promissoras em esportes.