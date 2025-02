Verão 2025: conheça as tendências para moda praia Consultora Gisele Sarmet dá dicas para a estação mais quente do ano Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 10/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h31 ) twitter

A consultora de moda e estilo Gisele Sarme marcou presença no Tudo a Ver do último dia 10. Ela destaca que o uso de roupas brancas, acessórios e o equilíbrio de texturas, como uma peça lisa e outra florida, ajudam a adicionar um toque de elegância aos looks.

No vídeo, você pode ver mais dicas de moda para este verão.