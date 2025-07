Justiça do Rio aceita denúncia e torna Dimitri Payet réu por violência psicológica O ex-jogador do Vasco foi acusado pelo MPRJ pelo crime contra a advogada com quem ele se relacionou Rio de Janeiro|Do R7 28/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h05 ) twitter

Defesa de Payet alega que "versão acusatória será desconstruída" Reprodução/ Instagram @DimitriPayet27

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia e tornou réu o ex-jogador do Vasco, Dimitri Payet, por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari, com quem ele se relacionou. O processo tramita sob sigilo no Juizado de Violência Doméstica.

Em junho deste ano, o meia francês foi denunciado pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).

Inicialmente, a Promotoria chegou a pedir o arquivamento do caso, mas, encaminhou a acusação ao TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio) após um recurso da defesa de Larissa.

A advogada havia registrado um boletim de ocorrência contra o francês por violência sexual, física e psicológica, em março. Segundo ela, o relacionamento dos dois durou cinco meses.

‌



Por meio de nota, a defesa de Larissa disse ter recebido a decisão da Justiça com satisfação. “Recebemos a recente decisão com confiança nas instituições responsáveis pela apuração dos fatos e pela responsabilização do investigado, reconhecendo nela um importante avanço na busca pela verdade e pela reparação dos danos suportados pela vítima”.

Já a advogada de Payet, Sheila Lustoza, declarou que respeita, apesar de discordar da determinação. “A partir deste momento processual, porém, é que será concedido à defesa o direito de apresentar sua versão sobre os fatos com todas as provas reunidas até agora. Sendo assim, temos a confiança de que, após a análise de todo o material e das inúmeras contradições constadas, a versão acusatória será desconstruída”.

