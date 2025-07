Justiça do Rio autoriza cremação do corpo de brasileira que morreu na Indonésia O velório de Juliana Marins está marcado para ocorrer Cemitério Parque da Colina, em Niterói, nesta sexta (4) Rio de Janeiro|Do R7 03/07/2025 - 18h30 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 ) twitter

Velório de Juliana Marins será aberto ao público ABC do ABC

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta quinta-feira (3), a cremação do corpo de Juliana de Souza Pereira Marins. A turista brasileira morreu ao cair em um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último dia 23.

O juiz titular da Vara de Registros Públicos da Capital, Alessandro Oliveira Felix, atendeu a um pedido formulado pela irmã da vítima, Mariana Marins, com apoio da Defensoria Pública do Rio.

O corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira (1º) e passou por nova perícia no IML (Instituto Médico Legal) do Rio, na quarta (2). O procedimento foi aprovado pela Justiça Federal após solicitação da Defensoria Pública da União.

“Ainda na segunda-feira, fomos procurados pela Defensoria Pública da União para providenciar a cremação. Por conta da documentação que precisava ser reunida, entramos com o pedido na Vara de Registros Públicos na quarta-feira (3), mas, para a autorização da cremação, ainda faltavam a comprovação da realização da nova autópsia no Brasil e a liberação do corpo pela Justiça Federal. Apresentada essa documentação, conseguimos obter a cremação”, explicou o Defensor Público Marcos Paulo Dutra Santos, coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos.

O laudo preliminar da nova perícia realizada no corpo da publicitária Juliana Marins deve sair em até sete dias, de acordo com a Polícia Civil. A família busca saber o que aconteceu com a jovem e entender se ela sofreu omissão de socorro.

A necrópsia realizada na Indonésia apontou hemorragia interna como a causa da morte de Juliana. O óbito teria ocorrido 20 minutos após a queda — porém, não foi especificado o momento exato.

O velório de Juliana Marins está marcado para ocorrer Cemitério Parque da Colina, em Niterói, nesta sexta (4). A cerimônia de despedida será aberta ao público das 10h às 12h.

