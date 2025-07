Laudo preliminar da nova perícia em corpo de Juliana Marins deve sair em até sete dias Velório da jovem está marcado para ocorrer no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, nesta sexta-feira (4) Rio de Janeiro|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

O laudo preliminar da nova perícia realizada no corpo da publicitária Juliana Marins deve sair em até sete dias, de acordo com a Polícia Civil. A jovem de 26 anos morreu após cair em um penhasco durante uma trilha no monte Rinjani , na Indonésia.

O exame de necropsia ocorreu no IML (Instituto Médico Legal) do centro do Rio, na quarta-feira (3). O procedimento foi acompanhado por um perito da Polícia Federal e um técnico representante da família.

O corpo chegou ao Brasil na noite de terça-feira (1º). A nova perícia ocorreu a pedido da família, que busca respostas sobre o que aconteceu com a jovem.

A irmã de Juliana, Mariana Marins, pediu que ela não seja esquecida e disse suspeitar que a jovem tenha sofrido negligência no resgate.

‌



Juliana sofreu a queda durante o percurso no dia 21 de junho. As buscas pela jovem foram dificultadas pelas condições do tempo. Quatro dias depois, ela foi encontrada sem vida a 600 metros abaixo da trilha.

Autoridades da Indonésia fizeram uma perícia no corpo de Juliana e constataram hemorragia interna como causa da morte. O óbito teria ocorrido 20 minutos após a queda — porém, não foi especificado o momento exato.

‌



O corpo de Juliana Marins será velado e cremado no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na região metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (4).

