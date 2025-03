Justiça do Rio mantém prisão de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel O ministro do STF, Gilmar Mendes, havia determinado que o colegiado analisasse a necessidade da prisão preventiva Rio de Janeiro|Do R7 25/03/2025 - 18h53 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h53 ) twitter

Monique Medeiros aguarda julgamento Fotográfo/Agência Brasil

Os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) decidiram por unanimidade, na tarde desta terça-feira (25), manter a prisão de Monique Medeiros, acusada de participar da morte de Henry Borel.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, havia determinado que o colegiado analisasse a necessidade da prisão preventiva (sem prazo).

A defesa pontuava que a decisão deveria ser reavaliada por um juiz de primeira instância. No entanto, o TJRJ explicou que o Código Penal estabelece que a revisão da prisão preventiva deve ser feita pelo mesmo órgão que a decretou — ou seja, a 7ª Câmara Criminal.

Relembre o caso

Henry Borel morreu em março de 2021. À época, ele estava no apartamento onde a mãe morava com o ex-vereador Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, quando foi levado pelo casal para o hospital. Os dois alegaram que a criança sofreu um acidente doméstico.

‌



Durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que o menino já estava sem vida quando saiu do imóvel. De acordo com o laudo do Instituto de Criminalística, ele sofreu uma hemorragia interna provocada por uma laceração no fígado após ações violentas.

Monique e Jairinho estão presos em penitenciárias do Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, onde aguardam julgamento.

