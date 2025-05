Justiça do Rio revoga prisão de influenciador que atropelou e matou recém-casado no Rio A decisão atende um pedido da defesa, que alegou não haver mais risco ao processo nem ameaça à ordem pública Rio de Janeiro|Do R7 30/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h56 ) twitter

Vitor Belarmino se entrega após 10 meses foragido por atropelamento de fisioterapeuta

A Justiça do Rio de Janeiro revogou, na tarde desta sexta-feira (30), a prisão do influenciador Vitor Belarmino. Ele é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, em julho do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste.

Segundo a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital, Belarmino deverá cumprir medidas cautelares. A decisão atende um pedido da defesa, que alegou não haver mais risco ao processo nem ameaça à ordem pública.

A ordem judicial acontece dois dias depois do depoimento do influenciador, que se entregou no último dia 19. Ele ficou foragido por dez meses e se apresentou à Polícia Civil no período em que ocorre o julgamento.

Relembre o caso

No momento do acidente, o fisioterapeuta atravessava a avenida Lúcio Costa junto da esposa após deixar as malas do próprio casamento em um hotel.

‌



Belarmino fugiu sem prestar socorro. O carro que ele dirigia, um BMW, foi apreendido no dia seguinte. Contra Vitor foi expedido um mandado de prisão por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com as investigações da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), o motorista estava acompanhado de cinco mulheres. A perícia encontrou vestígios de vinho no interior do automóvel, além de uma taça quebrada.

‌



Em setembro, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio e tornou o influenciador réu pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga. De acordo com a acusação, ele trafegava em velocidade muito superior à permitida na via.

O julgamento de Vitor começou em 11 de abril deste ano, com a oitiva de oito testemunhas — entre elas a viúva do fisioterapeuta. A defesa do réu chegou a solicitar que ele participasse por videoconferência, no entanto, o pedido foi negado.

‌



Na segunda audiência, a juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis ouviu os relatos das jovens que estavam a bordo do carro. Elas também foram denunciadas pelo Ministério Público por omissão de socorro.

Às vésperas do julgamento, Belarmino falou pela primeira vez sobre o acidente em entrevista à RECORD. Ao tentar se justificar, ele disse que fugiu do local por entrar em desespero. O influenciador também negou que tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Segundo a defesa, ele não se entregou à época por entender não ser o responsável pela morte de Fábio.

