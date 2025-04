Justiça começa a julgar influenciador por atropelamento que matou recém-casado no Rio Vitor Belarmino está foragido há 10 meses. Ele foi denunciado por homicídio doloso, omissão de socorro e fuga Rio de Janeiro|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

A primeira audiência do julgamento do influenciador Vitor Belarmino, acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro, no Rio de Janeiro, será realizada nesta sexta-feira (11).

A sessão está marcada para começar às 13h. A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis autorizou a entrada da imprensa.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio por dolo eventual, omissão de socorro e fuga do local. As cinco mulheres que estavam no veículo também respondem por omissão de socorro.

Apesar de ter tido a prisão decretada pela Justiça após o atropelamento, Vitor está foragido desde então.

Fábio havia acabado de se casar quando foi atingido pelo carro de luxo do influenciador em alta velocidade ao atravessar a avenida das Américas, no Recreio, na zona oeste, em julho de 2024.

Na semana passada, Vitor falou pela primeira vez sobre o ocorrido em uma entrevista à RECORD. Ele negou que tivesse consumido bebida alcoólica antes do atropelamento e disse que fugiu por ter entrado em desespero.

“Não peguei o carro, perdi a direção e atropelei ele. Ele entrou na frente do meu carro, desviei e saí. E ele caiu em cima do meu carro”, afirmou o influenciador.

Segundo a defesa, Vitor não se entregou por entender não ser o responsável pela morte de Fábio.

