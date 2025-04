Justiça veta participação de influenciador foragido por videoconferência em julgamento Acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, o réu é procurado desde outubro de 2024 Rio de Janeiro|Do R7 11/04/2025 - 16h18 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h44 ) twitter

A Justiça do Rio não permitiu a participação por videoconferência do influenciador Vitor Belarmino na audiência desta sexta-feira (12).

Acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, Vitor está foragido desde outubro de 2024. Ele foi denunciado por homicídio por dolo eventual, omissão de socorro e fuga do local.

Durante a sessão, a defesa pediu a disponibilização de um link para o réu participar virtualmente do julgamento.

Porém, o juízo da 1ª Vara Criminal da Capital negou a solicitação por considerar uma afronta aos princípios processuais e destacou que o Código Penal garante a condição somente ao réu preso ou àquele devidamente qualificado em juízo em caráter excepcional.

“Reforce-se, por óbvio, que não está sendo indeferido o direito de presença do réu à audiência de instrução e julgamento, mas tão somente o pedido de disponibilização de link para o réu foragido, vez que o ato será realizado de forma presencial, tendo em vista que tal medida culminaria, em verdade, na anuência do Judiciário em permitir que o réu se furte da aplicação da lei penal, o que não será admitido por este Juízo”, ressaltou.

Na semana passada, Vitor falou pela primeira vez sobre o ocorrido em uma entrevista à RECORD. Ele negou que tivesse consumido bebida alcoólica antes do atropelamento e disse que fugiu por ter entrado em desespero.

“Não peguei o carro, perdi a direção e atropelei ele. Ele entrou na frente do meu carro, desviei e saí. E ele caiu em cima do meu carro”, afirmou o influenciador.

Segundo a defesa, Vitor não se entregou por entender não ser o responsável pela morte de Fábio.

