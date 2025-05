Justiça mantém prisão de MC Poze em audiência de custódia no Rio de Janeiro O funkeiro é investigado pela Polícia Civil por apologia ao tráfico e ligação com uma facção criminosa Rio de Janeiro|Do R7 29/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h10 ) twitter

Poze foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes Reprodução/Record Rio

A Justiça do Rio de Janeiro confirmou a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, durante a audiência de custódia nesta quinta-feira (29).

O funkeiro é investigado pela Polícia Civil por apologia ao tráfico e ligação com uma facção criminosa.

Ao ser levado para o presídio de Benfica, Poze, que estava algemado, reclamou da forma como foi tratado pela polícia. Ele afirmou ser alvo de perseguição e disse não haver provas das acusações contra ele.

O artista foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, nessa madrugada. Durante a ação, ele teve novamente joias e um carro de luxo apreendidos.

O secretário de Polícia Civil do estado, Filipe Curi, afirmou durante coletiva de imprensa que as músicas do MC promovem a ideologia criminosa e enaltecem o uso de armas e drogas.

De acordo com as investigações, o funkeiro realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção com a presença de criminosos armados.

Poze foi filmado durante um show na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste carioca, no dia 17 de maio — dois antes da morte de um policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) na região. Nas imagens, bandidos ostentam fuzis nas mãos.

