'Macabro' e 'intrigante': o que se sabe sobre caso de cadáver mantido pelos filhos em casa Irmãos foram presos pela ocultação do corpo do pai; polícia apura se eles sofrem de transtornos psicológicos Rio de Janeiro|Do R7 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 )

Dario era italiano e tinha 88 anos RECORD

A polícia tentar desvendar o que está por trás da morte do italiano Dario Antônio Rafaele D’Otavio, de 88 anos. O corpo do idoso foi encontrado em estado avançado de descomposição em casa na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, na quarta-feira (21). Os filhos dele foram presos sob suspeita de terem mantido, por ao menos seis meses, o cadáver no imóvel.

Os investigadores suspeitam de motivação financeira para o caso e ainda apuram se os irmãos têm envolvimento na morte de Dario.

O trabalho de investigação começou depois que moradores do Cocotá notaram a ausência de Dário na vizinhança. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram o corpo em estado de “esqueletização” em um dos quartos da residência.

Na chegada da polícia, o filho de Dário, identificado como Marcelo Marchese D’Ottavio, apresentou um comportamento agressivo e resistiu à abordagem. Segundo os agentes, ele entrou em luta corporal com um deles. Já a irmã, Tania Conceição Marchese D’Ottavio, tentou intervir e agrediu os policiais.

Os dois foram contidos e presos em flagrante por ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal. Eles foram encaminhados para um hospital e estão sob cuidados médicos por terem apresentado sinais de possíveis transtornos psicológicos.

Ao circular pela casa, os investigadores encontraram bens aparentemente novos, o que levantou a hipótese de que os irmãos estariam se beneficiando financeiramente da ocultação de cadáver.

“É um caso muito intrigante e macabro, pensar que dois irmãos conviveram por pelo menos seis meses com o pai morto em casa. O fato continua sendo investigado para sabermos todas as circunstâncias da morte desse idoso. Queremos identificar o momento exato do óbito e a sua causa. Estamos analisando a motivação deste crime, se houve uma intenção financeira por parte dos irmãos e se o idoso recebia algum benefício governamental. Ainda estamos em análise preliminar do caso”, disse o delegado Felipe Santoro.

O corpo do idoso foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames periciais complementares. As investigações continuam na 37ª DP (Ilha do Governador), e os presos devem ser encaminhados para audiência de custódia.

