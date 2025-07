Marinha emite novo aviso de ressaca para o litoral do Rio Nessa semana, o mar agitado provocou estragos nas zonas sul e oeste da cidade Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2025 - 14h44 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h44 ) twitter

Novo alerta começa a valer às 21h desta quinta (31) Fernando Frazão/Agência Brasil

A Marinha do Brasil emitiu um novo aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (31). O alerta começa a valer às 21h desta quinta e vai até as 9h de sexta-feira (1º).

Nessa semana, a ressaca no mar causou estragos na orla do Rio. Na zona oeste, em Barra de Guaratiba, uma onda forte danificou quiosques e até atingiu um ônibus.

Já no Leblon, na zona sul, a avenida Delfim Moreira ficou interditada temporariamente após o avanço do mar. A força da água arrastou um carro e destruiu o portão de um prédio.

Para a segurança da população, o COR (Centro de Operações Rio) divulgou recomendações nesse período:

‌



Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar.

Os frequentadores das praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Previsão do tempo

Segundo o Alerta Rio, o tempo na cidade continua influenciado por um sistema de alta pressão no oceano. Nesta quinta, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas amenas. Os ventos estarão fracos a moderados.

Entre sexta e segunda-feira (4), as temperaturas estarão em elevação e a nebulosidade vai diminui no Rio. Não há previsão de chuva nesse período. Os ventos estarão moderados, podendo ocorrer rajadas pontualmente fortes.

