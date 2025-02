Marinheiro e dono de lancha são indiciados por explosão que deixou dois mortos em Cabo Frio Segundo o inquérito, o acidente foi causado pela substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no abastecimento Rio de Janeiro|Do R7 21/01/2025 - 13h52 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais civis da 126ª DP enviaram a investigação para o Ministério Público RECORD

A polícia indiciou um marinheiro e o dono da lancha que explodiu em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em junho de 2024. O acidente deixou dois mortos — um homem de 36 anos e um menino, de 4.

Além do marinheiro que conduzia a embarcação, outras 10 pessoas estavam a bordo. Todas eram turistas do Espírito Santo. Ao menos oito delas precisaram ser hospitalizadas após a explosão.

O inquérito da 126ª DP (Cabo Frio) apontou que o acidente foi causado pela substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no momento do abastecimento.

Segundo a Polícia Civil, os indiciados vão responder por dois homicídios culposos, cinco lesões corporais, incêndio e atentado à segurança marítima.

‌



Como a lancha não possuía seguro, a Justiça determinou o congelamento dos bens dos investigados para garantir possíveis indenizações, além do bloqueio de R$ 450 mil em contas.

O caso foi encaminhado ao MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).