Mistério na Vila Militar: veja o que se sabe sobre mulher baleada com 13 tiros por atirador encapuzado na frente da família O criminoso atirou contra Bianca Santos, de 36 anos, que estava dentro de um veículo. Ele ainda abriu a porta e fez disparos à queima-roupa Rio de Janeiro|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 )

Bianca é mãe de duas crianças Reprodução/Record Rio

Os moradores de Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, convivem com o medo e o mistério após um ataque brutal contra uma mulher em plena luz do dia. Bianca Santos Villaça Caetano, de 36 anos, foi alvo de 13 tiros na presença dos filhos e do marido. O ataque ocorreu quando ela estava dentro do carro da família estacionado na frente de casa.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem encapuzado desembarcou de um automóvel preto e atirou diversas vezes. O atirador ainda abriu a porta do veículo onde a vítima estava e efetuou disparos à queima-roupa. Em seguida, ele fugiu com um comparsa.

As imagens mostraram que o marido de Bianca trancava o portão quando a mulher foi surpreendida pelo criminoso. Ele não se feriu nem as crianças.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo por parentes para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

‌



O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (20). De acordo com a vizinhança, o veículo teria sido visto rondado o local momentos antes.

Testemunhas disseram que Bianca quase não era vista na rua onde mora com a família há cerca de três meses.

‌



O caso é investigado pela 33ª DP (Realengo). Os agentes tentam identificar os envolvidos no ataque a tiros.

Segundo a apuração da RECORD, a polícia considera hipóteses de crime passional ou acerto de contas como motivação.

