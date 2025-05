Moradores carregam corpos de mortos em tiroteio e deixam em acesso ao morro do Fubá Bombeiros removeram os cadáveres do local e levaram para o IML (Instituto Médico-Legal) Rio de Janeiro|Do R7 22/05/2025 - 17h25 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h25 ) twitter

Região é disputada entre traficantes rivais Reprodução/Record Rio

Bombeiros removeram os corpos de três homens assassinados a tiros no morro do Fubá, em Quintino, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (22). Segundo a corporação, os cadáveres foram carregados por moradores até um dos acessos à comunidade.

As vítimas são Ariel Aquiles Nunes, de 20 anos, Guilherme Inácio, de 34 anos, e um jovem, de cerca de 25 anos, ainda não identificado. Eles foram levados para o IML (Instituto Médico-Legal) em São Cristóvão.

Eles teriam sido mortos durante um confronto entre criminosos rivais, na noite da última quarta-feira (21). Nesta manhã, agentes da Polícia Militar fizeram uma operação na região.

A localidade é dominada pelo Comando Vermelho e tem sido palco de intensos confrontos com traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), que tentam retomar o controle do território.

