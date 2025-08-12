Morre bebê de militar grávida baleada no Rio de Janeiro A sargento da Marinha permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h52 ) twitter

Militar estava na 20ª semana de gestação RECORD

O bebê da sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoas morreu no útero, de acordo com informações do Hospital Adão Pereira Nunes divulgadas na tarde desta terça-feira (12).

A militar de 37 anos estava na 20ª semana gestação, quando foi baleada no último domingo (10). Ela foi atingida na perna e na região pélvica e passou por uma cirurgia vascular para conter os ferimentos.

Juliana continua internada em estado gravíssimo no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da unidade. A paciente permanece entubada, sedada e com ventilação mecânica.

Segundo o hospital, a equipe está aguardando o melhor momento para abordagem de retirada do feto junto à obstetrícia.

Inicialmente, o caso era tratado como tentativa de assalto. Porém, os criminosos não anunciaram o crime, e a polícia não descarta tipificar o crime como tentativa de homicídio.

