Morre bebê de militar grávida baleada no Rio de Janeiro
A sargento da Marinha permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes
O bebê da sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoas morreu no útero, de acordo com informações do Hospital Adão Pereira Nunes divulgadas na tarde desta terça-feira (12).
A militar de 37 anos estava na 20ª semana gestação, quando foi baleada no último domingo (10). Ela foi atingida na perna e na região pélvica e passou por uma cirurgia vascular para conter os ferimentos.
Juliana continua internada em estado gravíssimo no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da unidade. A paciente permanece entubada, sedada e com ventilação mecânica.
Segundo o hospital, a equipe está aguardando o melhor momento para abordagem de retirada do feto junto à obstetrícia.
Inicialmente, o caso era tratado como tentativa de assalto. Porém, os criminosos não anunciaram o crime, e a polícia não descarta tipificar o crime como tentativa de homicídio.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp